Янукович: Прийдуть вибори, і люди визначаться, кого обирати
Президент України Віктор Янукович закликав політиків не поспішати і дочекатись виборів, на яких люди визначаться, кого обирати
Президент України Віктор Янукович закликав політиків не поспішати і дочекатись виборів, на яких люди визначаться, кого обирати.
Про це Глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам.
«Я хотів вам сказати і звернутись до наших громадян, які стоять по дві сторони цих барикад. Ми з вами прожили дуже непростий період часу. Ми пройшли роки іспитів, і я за те, щоб ми завжди робили з цього відповідні висновки», - сказав Янукович.
Глава держави підкреслив, що він за те, «щоб ми ставали мудрішими, за те, щоб в нашій країні не було незахищених людей: щоб всіх захищав і закон, і держава».
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«Щоб ми з вами завжди дивились в наше спільне майбутнє разом, а за наше майбутнє ми повинні не просто думати, а багато працювати. Не битись. Битись – це нічого не дасть», - наголосив Президент.
Він вважає, що «нас повинно об’єднувати майбутнє наших дітей і онуків».
«Тому я прошу всіх, як кажуть, політиків – не поспішати. Вони всі ще молоді і у них все ще попереду. Прийдуть вибори. Люди визначаться, кого оберуть, так і буде. Так завжди було і повинно бути, а сьогодні нам потрібно спільно захищати наші національні інтереси. Працювати на людей», - заявив Президент.
Він також наголосив, що якщо прагнути до європейських стандартів, потрібно робити все тільки в рамках закону. «Це принципи демократії. Тому я бажаю нам миру і добра, і єднання. Нехай Господь нам допомагає в цьому», - сказав Янукович.