Рибак оголосив про вихід з фракції ПР Жванії та Богословської

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив на засіданні парламенту.

Рибак повідомив, що інших заяв про вихід із фракцій не надходило.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

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Це викликало обурення громадян – і зібрало масові акції протесту в Києві і інших містах держави.

Того ж дня народний депутат Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і Партії регіонів.

Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар заявив, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР.

Пізніше стало відомо, що Жванія також вийшов з фракції Партії регіонів.