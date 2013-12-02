Кличко: Новина про танки, відправлені на Київ - брехня

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголошує, що інформація про те, що нібито до Києва направлені танки, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам на прохання прокоментувати відповідну інформацію у штабі Національного спротиву.

“Це провокації. Танки не йдуть на Київ”, - сказав депутат.

Про те саме заявив на своїй сторінці в мережі Фейсбук екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

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Кличко також відзначив, що опозиція спілкується із військовими та представниками органів внутрішніх справ.

“Я впевнений, що армія і міліція не будуть підтримувати цей режим”, - сказав Кличко.

Крім того, на запитання, чи буде опозиція блокувати парламент у разі не підтримання резолюції про недовіру Кабміну, Кличко сказав: “Ми маємо план на завтрашній день. Зараз не хочу його озвучувати”.

Також він додав, що завтра планується блокування роботи Кабміну.