Кличко: Новина про танки, відправлені на Київ - брехня

18:32, 02 грудня 2013
Політика
1675 0

Кличко висловив упевненість, що армія не стане воювати з протестувальниками.

Кличко спростував інформацію про танки

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголошує, що інформація про те, що нібито до Києва направлені танки, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам на прохання прокоментувати відповідну інформацію у штабі Національного спротиву.

“Це провокації. Танки не йдуть на Київ”, - сказав депутат.

Про те саме заявив на своїй сторінці в мережі Фейсбук екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

Читайте по темі: Львівська обласна ПР заперечує інформацію про саморозпуск однією з райорганізацій

Кличко також відзначив, що опозиція спілкується із військовими та представниками органів внутрішніх справ.

“Я впевнений, що армія і міліція не будуть підтримувати цей режим”, - сказав Кличко.

Крім того, на запитання, чи буде опозиція блокувати парламент у разі не підтримання резолюції про недовіру Кабміну, Кличко сказав: “Ми маємо план на завтрашній день. Зараз не хочу його озвучувати”.

Також він додав, що завтра планується блокування роботи Кабміну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter