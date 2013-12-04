Глава МЗС Польщі планує зустрітись з представниками влади та опозиції

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в сьогоднішній програмі "Сигнали дня" в ефірі Польського радіо.

"До останнього моменту я вагався, чи їхати в Київ. Коли палками били людей, то був схильний до того, аби не їхати. Більше десятка колег в Європі чекало на моє рішення. Тепер, коли влада говорить, що не запровадить надзвичайного стану, то вважаю, що перебуванням міністрів закордонних справ є запорукою для того, аби не загострювати конфлікт", - сказав Сікорський.

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Глава польського МЗС відзначив, що планує використати свій візит для розмов з представниками української влади та опозиції, не уточнивши, з ким саме має заплановані зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, минулої суботи після силового розгону демонстрантів на Майдані незалежності у Києві Сікорський написав у своєму Twitter, що ці події ставлять під сумнів можливість проведення міністерського засідання ОБСЄ у столиці України заплановане на 5-6 грудня.

Міністерське засідання ОБСЄ у Києві мало стати найважливішою подією головування України в цій організації, яке припало на 2013 рік.