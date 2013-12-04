Голова МЗС Польщі назвав чотири способи, як Україна може уникнути банкрутства

При цьому, за його оцінкою, Україна перебуває на межі банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Сікорський заявив сьогодні у програмі "Сигнали дня" на Польському радіо.

Сікорський сказав, що бачить чотири сценарії розвитку подій в Україні, два з яких, назвав малореальними, а два правдоподібними.

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"ЄС натисне своїм бойкотом або якимось дуже твердим політичним натиском на Росію, аби вона зняла свій торговий бойкот з України, що дало би їй можливість передихнути. Черговий малореалістичний сценарій, це коли Євросоюз, незважаючи на те, що Україна не реформує своєї економіки, витягне звідкись мільярди євро, аби швидко їй допомогти", - сказав він.

Глава польського МЗС назвав оптимальним варіант, коли Україна підписує Угоду про асоціацію з Євросоюзом та починає реформувати свою економіку, що, за його словами, розблокує зарезервовану для українців "багатомільярдну допомогу" від Міжнародного валютного фонду.

Ще одним правдоподібним варіантом Сікорський назвав приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном в обмін на зниження ціни на газ, продовження чинних та видання нових кредитів.

"Складається враження, що ще місяць тому українська влада реалізувала європейський сценарій, а тепер, мабуть, йдуть сценарієм до Митного союзу", - зауважив він.

Сікорський не виключив, що українська влада планує "перехитрити" російську владу, а саме отримати від неї допомогу для спасіння економіки, а пізніше все одно інтегруватися з Євросоюзом.

Глава МЗС Польщі також сказав, що найкращим в рамках оптимального варіанту з підписанням Угоди про асоціацію для України було б досягнення згоди влади та опозиції про реалізацію національного плану спасіння економіки.

"Президент Янукович боїться, що якщо запровадить реформи, які від нього вимагаються - серед яких підняття цін на газ та девальвація гривні - то опозиція відповість йому так, як опозиція завжди відповідає, в тому числі, у нас - популістським нападом та грою на емоціях", - сказав він.

"Якби натомість був укладений пакт задля реформ, що це є загальнонаціональна справа, мусить спочатку заболіти, аби була асоціація з ЄС, то, може, це б вдалося", - сказав він, зауваживши, що таке рішення вимагає відваги та порозуміння між владою та опозицією.