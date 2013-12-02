МЗС Польщі: ЄС не може стати для України тим, чим Росія для Білорусі

Європейським Союз не стане для України фінансовим спонсором, яким стала Російська федерація для Білорусі, а надаватиме допомогу виключно у випадку запровадження українською владою відповідних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Gazeta Wyborcza.

"ЄС не може стати для України тим, чим Росія для Білорусі - джерелом фінансування нереформованої системи", - сказав він.

Сікорський нагадав, що Польща була готова на початку дев'яностих років піти на певні короткострокові жертви заради майбутніх вигод від членства в Євросоюзі, і вважає, що аналогічним шляхом могли піти українці.

"Ми готові підтримати Україну, але за умови реальних змін. Це чесна та прозора пропозиція", - сказав він.

Глава польського МЗС висловив думку, що Україна дійсно планувала підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, але в кінці не вистачило мужності для того, аби ухвалити складне рішення про необхідність важких реформ.

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Сікорський також сказав, що аргументи "росіян виявилися" сильнішими, але вчергове закликав відмовитися від логіки торгів, хто більше дасть Україні за те, аби вона інтегрувалася у тому чи іншому напрямку.

Він також додав, що Президент Віктор Янукович на саміті у Вільнюсі постійно повторював розрахунки економічних втрат країни через створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, абсолютно ігноруючи досвід Польщі, котрий засвідчив, що пізніше поставки польських товарів у ту саму Росію в довгостроковій перспективі зросли.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

1 грудня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що Україна розраховує одержати від Європейського Союзу кредитні лінії на суму 10 млрд євро і розробити "дорожню карту" щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Він зазначив, що ще у вересні розмір такого кредиту міг би становити 3-5 млрд євро, проте через зміну ситуації необхідність у коштах збільшилася. "Приблизно у вересні я подавав розрахунки, нам достатньо було 3-5 млрд євро - це та сума, яка б дала можливість нас підтримати, щоб запустити модернізацію і почати працювати... Сьогодні криза поглибилася, треба знову зробити розрахунки і вийти на якусь суму, але це не сума 160 млрд євро”, - зазначив Арбузов.

При цьому він припустив, що розмір суми може становити 10 млрд євро. “Це 10 млрд євро, можливо. Тай то, ми просили кредитні лінії: коли прийде час повертати, ми повернемо", - сказав перший віце-прем’єр.