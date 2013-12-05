Сумські студенти падали на підлогу на сесії міськради на підтримку Євромайдану

Сумські студенти влаштували флешмоб на знак протесту проти подій на Євромайдані в Києві 30 листопада. Як передає кореспондент «Сегодня», молоді люди прийшли на сесію міськради і зажадали, щоб місцева влада проголосувала за відставку Кабміну.

«Ми прийшли сюди не просто так. Ми не прийшли за покликом опозиції чи будь-якої іншої партії. Ми прийшли захищати свої права, які захищали до цього на Євромайдані. Чому Україна - це Європа? За свої 19 років, я був у країнах ЄС і побачив, як живуть там студенти. Я хочу, щоб ми жили так в майбутньому, щоб так жили мої діти. І студенти підтримують європейський шлях розвитку. Основна причина, чому ми тут, - це події в Києві, які відбулися 30 листопада», - Розповів голова «Студентського братства Сумщини» Дмитро Тищенко депутатам Сум.

На знак протесту студенти з криками «Беркут» впали на підлогу, інсценувавши події київського Євромайдану. До флешмобу приєднався і мер Сум Геннадій Мінаєв, таким чином, підтримавши студентів.

Сумські студенти заявили, що не збираються на цьому зупинятися. Завтра, 6 грудня, вони закликають жителів прийти в центр міста для пікету Обласного управління МВС. Гасло акції: «Вимагаємо повернути сумських «героїв» (Беркут) додому».