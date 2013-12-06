Яценюк: у хліві тримають краще, ніж людей на мітингу Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері під час виступу на Майдані Незалежності.

Яценюк нагадав про мітинг на підтримку влади та Президента України Віктора Януковича, що відбувається біля стін парламенту.

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«Прости, Господи, що я так скажу, але на Західній Україні краще тримають у хліві, ніж зараз Партія регіонів тримає людей з Донецька не як людей: платять їм копійки, не дають їм можливості вийти за огорожу, охороняють міліцією, не годують їх», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що хоче запросити тих мітингувальників на Майдан.

«Хай приходять, ми погодуємо, зігріємо», - сказав Яценюк і додав, що нехай би ці люди об’єднувалися разом з тими, хто на Майдані виступає проти президента Віктора Януковича.