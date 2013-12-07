У Черкасах сталася сутичка між євромайданівцями та міліцією

02:26, 07 грудня 2013
Політика
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У Черкасах міліція перешкоджала активістам Євромайдану встановити намет на площі біля драмтеатру.

Євромайдан, Черкаси / Фото: видання ”Прес-центр”

 Там щодня прихильники євроінтеграції проводять акції протесту, повідомляє ТСН.

Два десятки активістів були оточені щільним кільцем міліціонерів, які практично витіснили людей разом з наметом з площі.

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Кілька провокаторів намагались зав'язати бійку, але міліція їх затримала.

Активісти супротиву не чинили, а пішли до міськради, де і встановили намет. До них приєдналися студенти, які щодня проходять по бульвару Шевченка, скандують революційні лозунги та збирають прихильників євроінтеграції.

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