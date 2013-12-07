У Черкасах сталася сутичка між євромайданівцями та міліцією
02:26, 07 грудня 2013Політика
1882 0
У Черкасах міліція перешкоджала активістам Євромайдану встановити намет на площі біля драмтеатру.
У Черкасах сталася сутичка між євромайданівцями та міліцією / Фото: видання ”Прес-центр”
Там щодня прихильники євроінтеграції проводять акції протесту, повідомляє ТСН.
Два десятки активістів були оточені щільним кільцем міліціонерів, які практично витіснили людей разом з наметом з площі.
На тему: До черкаських студентів на Євромайдані приєдналися матері
Кілька провокаторів намагались зав'язати бійку, але міліція їх затримала.
Активісти супротиву не чинили, а пішли до міськради, де і встановили намет. До них приєдналися студенти, які щодня проходять по бульвару Шевченка, скандують революційні лозунги та збирають прихильників євроінтеграції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter