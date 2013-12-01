"Беркут" штурмував будівлю НСПУ на Банковій, людей побили і викинули на вулицю

Про це повідомив письменник Анатолій Дністровий на своїй сторінці у Фейсбук.

"Беркутом" було атаковано будинок Спілки письменників, у якому хотіли знайти притулок поранені мітингувальники та кілька лікарів-волонтерів, які не змогли вибратися з цієї вулиці й опинилися в капкані. Письменники Сергій Пантюк, Борис Гуменюк, Роман Жахів і частина демонстрантів намагалися забарикадуватися, однак беркут вибив вікна і проникнув у будинок", - повідомив Дністровий, посилаючись на розмову з Борисом Гуменюком..

За його словами, бійці "Беркуту" побили людей і потрощили меблі у будівлі.

"Бійці беркуту потрощили меблі, били людей і викидали їх на вулицю. Перелякані дівчата й хлопці, що намагалися знайти притулок у будинку письменника, тікали на балкони й вилазили на дах будинку", - повідомив письменник.