Про що мовчать українські телеканали (моніторинг)

Впродовж останнього року у новинах телеканалів замовчуються теми про акції протесту, діяльність опозиції, підвищення цін і погіршення соціальних стандартів, натомість збільшується кількість негативної та кримінальної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявила редактор сайту Mediasapiens Діана Дуцик.

За її словами, згідно з даними ГО “Телекритика”, яка проводить щомісячний та щотижневий моніторинг теленовин, підсумкових інформаційних тижневиків і політичних ток-шоу загальнонаціональних телеканалів, кількість замовчуваних тем на телеканалах зростає.

«Це теми акцій протесту, свободи слова і порушень прав журналістів, зниження добробуту українського населення, підвищення цін, погіршення соціальних стандартів, силових дій проти громадян, діяльності опозиції», - перелічила Д.Дуцик.

За її словами, «найбільша тенденція 2012-го - це те, що опозицію в більшості випадків показують у новинах у контекстах порушення кримінальних справ або судових справ Тимошенко, Луценка чи когось із їхньої команди. Не показують опозицію в контексті діяльності політичних партій, парламентської діяльності тощо».

Щодо матеріалів з ознаками замовності, які виявлені в ході моніторингу, то найбільше їх на бізнес-тематику. «У більшості випадків на загальнонаціональних телеканалах такі матеріали пов`язані з бізнесом власників, які володіють цими телеканалами, або їхньою благодійною діяльністю. Такі матеріали є й на каналах групи Пінчука, і на каналах групи Ахметова», - зауважила Д.Дуцик.

Головний редактор Mediasapiens наголосила також на випадках недотримання журналістських стандартів, переважно трьох із них: балансу думок, повноти інформації і стандарту відокремлення фактів від коментарів. «Це є, з одного боку, свідченням редакційної політики телеканалів, а з іншого - непрофесійного рівня журналістів та редакторів», - додала вона.

Моніторинг ток-шоу показав, що в цих програмах немає вичерпного бекграунду тих чи інших тем, натомість є провокування емоційного протистояння в студії замість серйозного аналізу теми, зазначила Д.Дуцик. На її думку, дуже часто добір учасників і експертів визначається певними політичними інтересами, у ток-шоу часто присутні так звані «політичні фріки», які провокують бійки. «Політики часто використовують такі ток-шоу у своїх пропагандистських цілях. Влада користується цими ток-шоу для корекції негативних наслідків тих чи інших подій або тем», - сказала вона.