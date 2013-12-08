«Російська громада Севастополя» провела акцію на підтримку «Беркута»

Як передає кореспондент УНІАН, лідер «Російської громади Севастополя» Тетяна Єрмакова заявила журналістам, що акція проводиться на підтримку «беркута». Вона висловила своє обурення у зв'язку з тим, що, за її словами, провокатори із залізними прутами кидалися на «беркут». «Жодна країна світу не дозволила б такого беззаконня, яке 17-й день триває на Майдані», - сказала вона. Єрмакова також відзначила: «ми стоїмо зараз тут за наші правоохоронні органи, вони зобов'язані були розігнати Майдан першого ж дня».

Активісти «Російської громади Севастополя» тримали в руках плакати з написами: «Слава «беркутові», хлопці, ви молодці!», «Янукович, не здай «беркут»! Вони герої!», «Дії «Беркута» і правоохоронних органів на Майдані підтримую!» та інші.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4 години ранку бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували декілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" витісняють людей з-під монументу Незалежності, б'ючи їх кийками. При цьому студенти стоячи співають державний гімн України. Декого продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями. Камери відеоспостереження, розміщені за 400 метрів від Майдану, зафіксували, як «беркутівці» продовжують ловити і бити людей. Частина студентів після побиття сховалися в православному монастирі в центрі Києва. За словами кореспондента ВВС Україна, вранці Майдан Незалежності оточили представники спецпідрозділів, працівники комунальних служб змивали кров з тротуарів.