ЗМІ: Учасники мітингу ПР проходять за запрошеннями
У Маріїнському парку на мітингу Партії регіонів зібралося близько 3000 осіб
Про це повідомляють Вести з місця подій. При цьому в Партії регіонів заявили про 15 000 учасників акції.
Прикметно, що мітингувальників пускають на захід тільки за спеціальними перепустками - запрошеннями.
У парку встановлено щонайменше 10 похідних наметів без символіки - мітингувальники планують там ночувати доти, доки в країні не стабілізується ситуація і не розійдеться Євромайдан.
Зі сцени звучить композиція "Єднаймося, єднаймося". Учасників мітингу (переважно це приїжджі) пригощають чаєм і обіцяють обід.
У Маріїнському парку виступили Михайло Чечетов, Нестор Шуфрич, Віктор Турманов, Анатолій Гончаров, Анатолій Близнюк, Олег Царьов, Віталій Грушевський, Іван Попеску, Вадим Колесніченко, Іштван Гайдош, Олександр Козуб, Андрій Пінчук, а також партійні активісти з регіонів країни, повідомляє прес -служба ПР.