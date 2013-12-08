ЗМІ: Учасники мітингу ПР проходять за запрошеннями

Про це повідомляють Вести з місця подій. При цьому в Партії регіонів заявили про 15 000 учасників акції.

Прикметно, що мітингувальників пускають на захід тільки за спеціальними перепустками - запрошеннями.

У парку встановлено щонайменше 10 похідних наметів без символіки - мітингувальники планують там ночувати доти, доки в країні не стабілізується ситуація і не розійдеться Євромайдан.

Зі сцени звучить композиція "Єднаймося, єднаймося". Учасників мітингу (переважно це приїжджі) пригощають чаєм і обіцяють обід.

У Маріїнському парку виступили Михайло Чечетов, Нестор Шуфрич, Віктор Турманов, Анатолій Гончаров, Анатолій Близнюк, Олег Царьов, Віталій Грушевський, Іван Попеску, Вадим Колесніченко, Іштван Гайдош, Олександр Козуб, Андрій Пінчук, а також партійні активісти з регіонів країни, повідомляє прес -служба ПР.