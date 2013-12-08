У ПР порадили "банкруту" Саакашвілі по музеях ходити, а не виступати на Майдані

Таку думку висловив член Партії Регіонів Володимир Макеєнко.

Політик різко засудив приїзд в Україну екс-президента Грузії. Макеєнко назвав його політичним банкрутом, який не має права втручатися у справи іншої держави.

«Людина, яка силою розігнала свій Майдан. До речі, там були навіть жертви. Людина, яка почала військові дії, в яких загинуло дуже багато людей. Людина, яка програла вибори на території своєї держави, приїжджає в Україну і, на жаль, йде не за тим туристичними місцями, за якими повинні ходити іноземні туристи, а йде на Майдан і робить заклики», - обурюється Макеєнко.

Політик констатував, що всі революції в країні не обходилися без участі іноземців. І, на його думку, цю порочну практику необхідно припинити.

«Ми самі розберемося у своїй країні. Ми сядемо за стіл переговорів і всі питання вирішимо. Я також звертаюся до своїх колег опозиціонерів: не запрошуйте таких людей на трибуни, не запрошуйте до президій. Тому, що це тільки шкодить Україні. Революції починаються і революції закінчуються. Але життя має продовжуватися. Я пам'ятаю, які події розгорталися в 1990 році, в 2004 році. І потім ми разом сідали за стіл і говорили, що ж ми відразу не знайшли спільну мову? І коли ми з'ясовували, хто нам заважав, то виявлялося, що це були не громадяни України», - говорить Володимир Макеєнко.

Він закликав опозицію не запрошувати для участі в політичних акціях таких гостей, як Саакашвілі. Інакше, вони можуть заподіяти державі непоправної шкоди.

«Я хочу звернутися до Михайла Саакашвілі і закликати його, щоб він заспокоївся і не накоїв тих речей, які наробив у своїй країні. Тому, що нам це не потрібно. Я хочу йому нагадати, що саме це місто і ця країна його вчила, його годувала і не варто так ставитися до своєї другої батьківщини», - сказав політик.

На його переконання, щоб не відбувалося в країні, держава повинна продовжувати працювати. І в цей процес не повинні втручатися іноземці.

«Нам потрібно тримати і соціальний рівень, нам треба готуватися до нового року, і щоб не відбувалося в державі, держава повинна працювати. А всіх таких «гостей» треба відправляти, вибачте, в музеї. Хай ідуть в музеї та вивчають нашу історію, як туристи», - резюмував Володимир Макеєнко.