Луценко схвалив знесення пам'ятника Леніну у Києві

Зокрема, відповідаючи на запитання кореспондента Gazeta.ua про те, як він ставиться до знесення монумента "вождю світового пролетаріата", Луценко коротко відповів: "Добре".

Нагадаємо, сьогодні близько 18.00 у центрі Києва на розі бульвару Шевченка та Хрещатика знесли пам'ятник Леніну.

Пізніше партія "Свобода" взяла на себе відповідальність за повалення монумента. Про це, зокрема, заявив народний депутат-"свободівець" Ігор Мірошниченко в коментарі журналістам.

За словами Мірошниченка, люди в багатьох містах України просили його прибрати Леніна з Києва.

Разом з тим, депутат від "Батьківщини" Андрій Шевченко заявив, що ініціатива повалити Леніна не належить "Євромайдану".

Міліція заявила, що вже зайнялась фактом знищення пам'ятника. "За ці дії відкрито кримінальне провадження за статтею 294 - "масові заворушення", повідомили в прес-службі МВС.