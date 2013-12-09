Під час візиту Януковича до Москви планується підписати не менше 13 документів - джерело

Під час шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Росії Володимира Путіна планується підписати не менш як 13 двосторонніх документів.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело, за підсумками переговорів буде підписано протокол шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

За його словами, також можливе підписання документа, який передбачає значне зниження цін на російський газ для України, проте поки говорити про нього зарано, оскільки триває уточнення деталей.

Він повідомив, що на даний момент узгоджено Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про реалізацію і заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т та їх модифікаціями.

Також готовий до підписання план дій з врегулювання торгових обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Російською Федерацією на 2013-2014 роки і протокол між Кабінетом міністрів України і урядом Російською Федерацією про поставки товарів з виробничої кооперації у 2014 році.

На тему: Янукович та Путін 17 грудня обговорять зняття обмежень у торгівлі з МС - джерело

Окрім цього, буде підписано спільний українсько-російський план заходів зі святкування у 2014 році 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченко.

Як відзначив співбесідник агентства, буде підписано кілька документів, які передбачають спрощення перетину держкордону. Зокрема, протокол про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні від 18 жовтня 2011 г, протокол між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про визначення пункту пропуску через російсько-український державний кордон “Куйбишеве” для здійснення спільного контролю контрольними органами держав Сторін, а також угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію і співпрацю при наданні контрольними органами необхідних будівель, приміщень, споруд, обладнання, пристроїв і технічних засобів для здійснення спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон.

Водночас країни планують активізувати роботу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків. У зв'язку з цим буде підписано Угоду про співпрацю між Державною службою України з контролю за наркотиками і ФСКН Росії, а також протокол про організацію прикордонної співпраці між Службою безпеки України і ФСКН Росії.

У присутності президентів планується підписати План спільних заходів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і МНС Росії у контексті реалізації міжурядової Угоди про співпрацю у сфері попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих і ліквідації їх наслідків; Угоду між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством спорту Російської Федерації про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту; Угоду між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації про співпрацю у сфері реєстрації, стандартизації і контролю лікарських засобів.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Путін і Янукович у Сочі обговорили питання двосторонніх відносин і підготовку до засідання російсько-української міждержкомісії.