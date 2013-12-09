Ештон приїде до Києва 10-11 грудня, щоб "привезти чіткі сигнали обом сторонам"

Як передає кореспондент УНІАН в Брюсселі, вона повідомила, що про візит Ештон було домовлено у неділю, 8 грудня, під час телефонної розмови президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з Президентом України Віктором Януковичем для "пошуку шляхів виходу з політичної кризи".

"Вона зустрінеться з основними політичними гравцями - як в уряді, так і в опозиції, а також з представниками громадянського суспільства. Ми підтримуємо прохання щодо діалогу між двома сторонами - політичного діалогу, який приведе до вирішення політичної кризи", - сказала у свою чергу речниця Ештон Майя Косьянчич, додавши, що Ештон зустрінеться і з Президентом Віктором Януковичем.

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Вона також додала, що ЄС і надалі наполягає на розслідуванні застосування сили проти мирних демонстрантів у Києві.

На запитання, чи матиме Ештон якусь офіційну посередницьку роль, Косьянчич відповіла: "Не думаю, що це формальне посередництво у кризі. Вона їде до Києва привезти чіткі сигнали обом сторонам, щоб посилити потребу діалогу, потребу пошуку політичного вирішення нинішньої кризи".

Як повідомляв УНІАН, під час телефонної розмови Баррозу наголосив на "потребі політичного вирішення нинішньої напруженої ситуації через діалог з опозицією та громадянським суспільством".

Баррозу також закликав "поважати громадянські свободи та продемонструвати максимальну витримку".

Під час розмови Баррозу також наголосив на готовності ЄС підписати Угоду про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі з Україною, «як тільки всі умови для цього будуть виконані».