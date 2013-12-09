Війська розбирають барикади в урядовому кварталі (відео)
21:22, 09 грудня 2013Політика
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Співробітники правоохоронних органів розбирають барикади по всьому периметру центру Києва.
Про це повідомив депутат фракції "Батьківщина" Андрій Шевченко у своєму Твітері.
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Водночас на розі вулиць Банкової і Лютеранської знаходиться пікет близько 250 "свободівців". Серед них депутати Ігор Швайка, Андій Мохник. Вони з чотирьох боків оточені бійцями внутрішніх військ. За словами "свободівців", внаслідок спроб штурму у них забрали 12 біотуалетів, які були встановлені перед барикадою, повідомляє Українська правда.
Крім того, журналіст "Громадського ТВ" у прямому ефірі повідомив, що солдати внутрішніх військ відтіснили біля будівлі Кабінету міністрів на вулиці Грушевського і розібрали барикади.
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