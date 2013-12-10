Міліція б'є людей і зносить намети на вулиці Грушевського (фото, видео)

01:12, 10 грудня 2013
Політика
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На розі вулиці Грушевського і Кріпосного провулку близько 1 години ночі почалася зачистка барикади силами міліції.

Барикада на Грушевського Фото Мустафи Найєма

Про це повідомив депутат Андрій Шевченко, пише Українська правда.

"Міліція зачищає жорстко, били людей, це все знімають камери", - сказав він.

"Спецназ розрізав табір на два і крок за кроком просувається вперед. Один намет вже повалено на землю, інший ще стоїть", - додав Шевченко.

За його словами, були затримані активисти Деніс Сергієнко і Роман Атаманюк, яких Шевченко звільнив.

За словами Шевченка, на місці присутні депутати-регіонали Шуфрич та Гайдаш.

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