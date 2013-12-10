Міліція б'є людей і зносить намети на вулиці Грушевського (фото, видео)

Про це повідомив депутат Андрій Шевченко, пише Українська правда.

"Міліція зачищає жорстко, били людей, це все знімають камери", - сказав він.

"Спецназ розрізав табір на два і крок за кроком просувається вперед. Один намет вже повалено на землю, інший ще стоїть", - додав Шевченко.

За його словами, були затримані активисти Деніс Сергієнко і Роман Атаманюк, яких Шевченко звільнив.

За словами Шевченка, на місці присутні депутати-регіонали Шуфрич та Гайдаш.