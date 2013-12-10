Міліція б'є людей і зносить намети на вулиці Грушевського (фото, видео)
01:12, 10 грудня 2013Політика
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На розі вулиці Грушевського і Кріпосного провулку близько 1 години ночі почалася зачистка барикади силами міліції.
На розі вулиці Грушевського і Кріпосного провулку почалася зачистка барикади силами міліції Фото Мустафи Найєма
Про це повідомив депутат Андрій Шевченко, пише Українська правда.
"Міліція зачищає жорстко, били людей, це все знімають камери", - сказав він.
"Спецназ розрізав табір на два і крок за кроком просувається вперед. Один намет вже повалено на землю, інший ще стоїть", - додав Шевченко.
За його словами, були затримані активисти Деніс Сергієнко і Роман Атаманюк, яких Шевченко звільнив.
За словами Шевченка, на місці присутні депутати-регіонали Шуфрич та Гайдаш.
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