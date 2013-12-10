Внаслідок зачистки Банкової постраждало двоє силовиків

Про це повідомив присутній на місці події начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майор Ігор Плахута, пише Українська правда.

"Співробітник "Беркуту" отруївся газом, який проти нього застосували мітингувальники. Один військовослужбовець постраждав в утиснені. Діагноз йому встановлять пізніше", - заявив він.

Плахута зазначив, що для розчистки вулиць, прилеглих до адміністрації президента залучили близько 400 військовслужбовців внутрішніх військ та "Беркута". Затриманих, за його інформацією, немає.

Плахута також повідомив, що люди в чорному, які розбирали барикади, це були комунальники.

Як відомо, вночі з 9 на 10 грудня силовики зачистили барикади, що знаходилися в районі Верховної Ради та адміністрації президента.

Під час знесення барикад на Лютеранській, за повідомленням Громадського телебачення, провокаторами був застосований сльозогінний газ в бік силовиків. Також повідомлялося про кількох мітингувальників, постраждалих в утисненні.