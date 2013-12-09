Прем'єр Таїланду оголосила про розпуск парламенту

Прем'єр-міністр Таїланду Йінглак Чинават оголосила в телевізійному зверненні до нації в понеділок про розпуск парламенту і догляді її уряду у відставку, передає РІА Новости.

"Я звернулася до Його Величності короля з петицією про розпуск парламенту. Кабінет ухвалив рішення розпустити парламент для того, щоб у сформованій кризовій ситуації запобігти зіткненню між політичними супротивниками і можливому кровопролиттю, а також щоб на нових загальних виборах народ країни вирішив, кого він вважає за потрібне бачити при владі", - заявила прем'єр -міністр.

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За чинною конституцією Таїланду в разі дострокового розпуску парламенту діючий уряд йде у відставку і стає тимчасовим, а нові вибори проводяться протягом 60 днів після розпуску парламенту.