Станцію метро «Майдан Незалежності» знову закрито на вхід

Станцію метро Київського метрополітену «Майдан Незалежності» знову закрито на вхід.

Як передає кореспондент УНІАН, пасажирів випускають, але не впускають.

Співробітники міліції пояснюють свої дії інформацією про те, що метро "замінували втретє за добу".

На тему: У Києві надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій та евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про мінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію "Театральна", а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про закладення вибухонебезпечних пристроїв.