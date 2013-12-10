Станції Хрещатик та Майдан Незалежності працюють у звичному режимі

08:53, 10 грудня 2013
Політика
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Станції Київського метрополітену «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» сьогодні зранку працюють у звичному режимі.

Метро працює у звичному режимі

Раніше повідомлялось, що у  міліції не можуть пояснити, хто і чому вдруге начебто замінував дві центральні станції метро Майдан Незалежності і Хрещатик, вхід і вихід з яких було заблоковано вчора увечері.

Як повідомляв УНІАН, вдень 9 грудня станції метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральна» не працювали через нібито замінування.

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