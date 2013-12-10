Станції Хрещатик та Майдан Незалежності працюють у звичному режимі
08:53, 10 грудня 2013Політика
455 0
Станції Київського метрополітену «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» сьогодні зранку працюють у звичному режимі.
Метро працює у звичному режимі
Раніше повідомлялось, що у міліції не можуть пояснити, хто і чому вдруге начебто замінував дві центральні станції метро Майдан Незалежності і Хрещатик, вхід і вихід з яких було заблоковано вчора увечері.
Як повідомляв УНІАН, вдень 9 грудня станції метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральна» не працювали через нібито замінування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter