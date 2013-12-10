ЄС готовий до діалогу з Росією, але не до тристоронніх переговорів - Фюле

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фюле заявив на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі, яка серед іншого розглядала питання “Східного партнерства”, зокрема України.

“Ми хочемо використати наш діалог з Росією, щоб пояснити, що Угода з Україною не зашкодить економічним інтересам Росії. Тим не менше, сама по собі Угода є двостороннім питанням між ЄС та Україною. І, як сказав Президент (Єврокомісії) Баррозу у Вільнюсі, час обмеженого суверенітету у Європі минув”, - сказав Фюле.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС.

Уряд України запропонував ЄС і Росії провести тристоронні переговори у форматі ЄС-Росія-Україна. Росія згодна брати участь в таких переговорах, ЄС - ні.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

Сьогодні, 10 грудня, за результатами зустрічі з Президентом Віктором Януковичем екс-Президент Леонід Кравчук заявив, що Україна проводитиме консультації з питання доопрацювання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у двосторонньому форматі.

«Це буде двостороння комісія — з одного боку Європейський Союз, з іншого боку — Україна. Але коли обговорюватимуться питання, пов'язані з окремими товарними групами, які можуть призвести до деяких економічних втрат для Росії, для України, для інших сторін, то тоді залучатимуть Росію, але комісія буде двосторонньою», - зазначив екс-Президент.