Баррозу заявив, що тристоронні переговори по Україні з РФ неприйнятні

Тристоронні консультації Україна-Росія-ЄС щодо угоди про асоціацію неприйнятні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у Вільнюсі глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після саміту «Східного партнерства».

Баррозу нагадав, що з боку України прозвучала пропозиція провести тристоронні переговори щодо підписання угоди з ЄС.

«Це неприйнятно», - сказав Баррозу, зазначивши, що коли йдеться про двосторонні переговори, третя сторона є зайвою.

“Коли говорять про тристоронні консультації, це неприйнятно. Ми поважаємо суверенітет всіх країн. Ми вже парафували Угоду про асоціацію з Україною як суверенною державою. Нам не потрібен тристоронній формат для двосторонніх відносин”, - сказав Баророзу.

На тему: Путін закликав ЄС погодитися на тристоронні переговори щодо України

«Коли ми ведемо переговори між ЄС та Південною Кореєю, то ми це робимо на двосторонньому рівні, а не у тристоронньому форматі. Часи обмеженого суверенітету вже закінчилися. Не повинно бути права вето третіх країн”, - додав він.

При цьому Баррозу зауважив, що тристоронні консультації вже відбувалися в енергетичних питаннях між Росією як постачальником газу, Україною як транзитною країною та ЄС як споживачем російського газу.

За словами президента Європейської ради Германа ван Ромпея, Євросоюзу потрібні міцні відносини з Росією, яка повинна розуміти, що чим краще країнам-сусідам Росії, тим краще для неї самої.

“Такого типу посилені відносини між ЄС та його сусідами йдуть і на користь Росії. Росія для ЄС є стратегічним партнером”, - сказав Ромпей.