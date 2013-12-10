Україна заслуговує бути частиною ЄС більше, ніж будь-хто інший - гітарист Depeche Mode

Зробив він це в голландському місті Амстердам, під час ексклюзивного інтерв'ю "ТСН. Особливе".

За словами Гора, хоча він і не стежить за новинами, проте про події в Україні знає зі шпальт передових видань світу.

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"Те, що ви вийшли на вулиці щоб приєднатися до Європейського Союзу означає, що ви заслуговуєте бути його частиною більше, ніж будь-хто інший", - прокоментував Гор.

Нагадаємо, Depeche Mode знову приїдуть до Києва. Гурт офіційно підтвердив інформацію про свій приїзд до столиці у лютому 2014 року.