Україна заслуговує бути частиною ЄС більше, ніж будь-хто інший - гітарист Depeche Mode
19:46, 10 грудня 2013Політика
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Гітарист легендарного гурту Depeche Mode Мартін Гор висловив свою підтримку українським мітингувальникам
Гітарист Depeche Mode Мартін Гор (ліворуч) підтримав Україну
Зробив він це в голландському місті Амстердам, під час ексклюзивного інтерв'ю "ТСН. Особливе".
За словами Гора, хоча він і не стежить за новинами, проте про події в Україні знає зі шпальт передових видань світу.
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"Те, що ви вийшли на вулиці щоб приєднатися до Європейського Союзу означає, що ви заслуговуєте бути його частиною більше, ніж будь-хто інший", - прокоментував Гор.
Нагадаємо, Depeche Mode знову приїдуть до Києва. Гурт офіційно підтвердив інформацію про свій приїзд до столиці у лютому 2014 року.
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