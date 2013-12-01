Ректори КПІ й університету ім. Грінченка підтримали Євромайдан (відео)

Про це повідомляє 5 канал.

Зокрема, ректор КПІ Михайло Згуровський має намір піти колоною зі своїми студентами на віче біля пам’ятника Шевченку, запланованого на дванадцяту годину. Про це ректор Політехнічного написав у своїй сторінці Вконтакті.

Прагнення ж студентів реалізувати конституційне право на мирне волевиявлення ректор університету Грінченка підтримав відеозверненням. В ньому Віктор Огнев’юк засудив насильство проти мітингуючих та закликав студентів до мирного волевиявлення.

Також з відеозверненням виступив весь ректорат університету.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. Це викликало обурення громадян – і зібрало надзвичайно масові акції протесту у Києві та інших містах держави.