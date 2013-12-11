Під час нічного штурму Майдану міліція затримала 8 осіб

Під час нічних сутичок із спецпризначенцями на Майдані Незалежності в Києві затримано 8 осіб за дрібне хуліганство.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Затримані були доставлені до Шевченківського райуправління столичної міліції та після складання адміністративних протоколів були відпущені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1 години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм. Протистояння триває досі.

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Водночас зі сцени Євромайдану зачитали закон України, яким забороняється виконання рішень суду після 22.00. Зокрема, згідно з законом, виконання судових рішень заборонено в нічний час, якщо воно не розпочалося до 22.00 і не пов’язано із загрозою для здоров’я та життя інших людей.

Нагадаємо, судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів сьогодні, 11 грудня, близько 1.00 ночі.

Лідери європейських країн засудили силовий розгін Євромайдану, а США висловили «свою огиду щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів та кийків, а не повагою до демократичних прав та людської гідності».