Близько 500 осіб продовжують акцію протесту під Київрадою

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації перебуває близько 500 мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація спокійна, мітингувальники наразі прибирають сніг біля будівлі.

Навпроти КМДА стоїть вантажівка комунальних служб із проколотими колесами.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі ККМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами щодо впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».