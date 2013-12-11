На Майдані та біля КМДА - 25 тисяч протестувальників, "Беркут" залишає площу

Наразі на Майдані Незалежності та біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися вже 25 тис. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив зі сцени на Майдані один з учасників мітингу.

Зараз зі сцени лунає українська музика.

Бійці спецпідрозділу “Беркут” масово залишають свої пости на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, раптово вони почали йти з Майдану, зокрема, в бік Європейської площі.

Частина з них сіла в автобуси, якими перекрита вулиця Хрещатик біля Будинку профспілок

Натовп зустрів їхній відступ схвальними вигуками, свистом та скандуванням: “Прощавайте!”.

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Кореспондент УНІАН, який стояв біля одного з начальників міліції, почув, як той сказав: “Нам сказали йти, зараз ідуть відповідні команди”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

МВС називає штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА, вхід до якої заблоковано трьома автобусами “беркутівців”.

Поки що спецпризначенці відступили.

Тим часом мітингувальники не пропустили ще два автобуси “Беркута”, які прямували до будівлі КМДА.