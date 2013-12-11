Найближче засідання Єврокомісії присвятять Україні - прем'єр Польщі
14:07, 11 грудня 2013Політика
602 0
У Євросоюзі дуже стурбовані нічними подіями в Україні
Найближче засідання Єврокомісії буде присвячене Україні
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі каналу TVN24.
Поки не зрозуміло яке рішення буде ухвалене Єврокомісії, але воно може бути жорстким по відношенню до української влади, передає Еспресо.tv.
Нагадаємо, сьогодні близько першої години ночі "беркутівці" розпочали штурм Євромайдану. Деякі захисники Євромайдану, в тому числі народні депутати були побиті, але мітингувальники утримали будинки КМДА та профспілок, а також центральний табір на Майдані Незалежності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter