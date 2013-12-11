Качинський закликав ЄС відповісти на розгон Майдану санкціями

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це лідер найбільшої у Польщі опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) заявив сьогодні на прес-конференції.

"Це заклик до Євросоюзу та нашої влади, аби взялися за цю справу", - сказав Качинський, слова якого наводить партійний веб-сайт.

Він відзначив, що санкції повинні полягати, як у Білорусі, на замороженні банківських рахунків та забороні в'їзду на територію Євросоюзу.

Качинський також закликав польських дипломатів активізувати свою діяльність через події в Україні.

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"Завтра відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС (...) Ми не уявляємо собі, аби за заявкою Польщі тема України не з’явилася у порядку денному на першому місці", - сказав він.

Політик додав, що PiS також передав Президенту Польщі Броніславу Коморовському підготовлений партією меморандум в справі східної політики Польщі, котрий в першу чергу, стосується її найбільшого безпосереднього східного сусіда - України.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі сьогодні засудило застосування сили проти демонстрантів за європейську інтеграцію в центрі Києва в ніч на суботу, а також викликало для пояснень українського посла у Варшаві.