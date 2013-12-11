Силові структури готували штурм Євромайдану під прикриттям снайперів (фото)

14:46, 11 грудня 2013
Політика
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Спецпідрозділи внутрішніх військ та спецпідрозділу міліції «Беркут» готували штурм Євромайдану з боку Європейської площі під прикриттям групи снайперів.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, снайпери були підпорядковані безпосередньо «дуже високим командирам».

Також джерело повідомило, що в 9.30 їм надійшла команда залишити позиції.

снайпери

«Як тільки снайпери з'явилися на вулиці, ми зрозуміли, що скоро надійде команда і нам на відхід», - повідомив кореспонденту УНІАН на місці події один з керівників підрозділу «Беркут».

снайпери

Після цього команда на відхід надійшла близько 300 бійцям «Беркута», які вже перебували в 40 метрах від сцени Евромайдану, на перехресті вулиць Інституцькій та Хрещатика. Після чого вони швидко сіли в автобуси, які стояли поруч і покинули вулицю Хрещатик з боку Європейської площі.

Ситуація різко змінилася в 9.30 ранку, хоча ще за кілька хвилин до цієї планувався штурм Евромайдана з боку Європейської площі.

снайпери

На місці подій штурмом керував полковник київського «Беркута» Сергій Косюк. Крім того, на Хрещатику з боку Європейської площі була велика кількість людей у цивільному з раціями, які також спостерігали і керували діями силовиків.

В цей же час на сцені Евромайдану, незважаючи на близькість розташування спецпідрозділів, виступала Руслана і народні депутати від опозиції, інформували мітингувальників про те, що відбувається. Вони також закликали мітингувальників, серед яких було дуже багато жінок, рухатися, щоб не замерзнути.

снайпери

Як відомо, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі декілька тисяч силовиків оточили Евромайдан з різних боків і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Атака спецпідрозділів тривала до ранку 9.00, однак із збільшенням кількості мітингувальників, до яких масово почали приєднуватися кияни, силовики припинили активні дії і зняли блокаду Евромайдану.

МВС називає штурм Майдану підготовленими спецпідрозділами "заходами з благоустрою території".

Силовики почали штурм, коли в Києві перебували заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та єврокомісар Кетрін Ештон.

Лідери опозиції, виступаючи на Евромайдані, заявили, що зуміли «перемогти» і вистояти під натиском кількох тисяч бійців спецпідрозділів МВС, тому що «сильні духом».

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