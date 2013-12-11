Силові структури готували штурм Євромайдану під прикриттям снайперів (фото)

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, снайпери були підпорядковані безпосередньо «дуже високим командирам».

Також джерело повідомило, що в 9.30 їм надійшла команда залишити позиції.

«Як тільки снайпери з'явилися на вулиці, ми зрозуміли, що скоро надійде команда і нам на відхід», - повідомив кореспонденту УНІАН на місці події один з керівників підрозділу «Беркут».

Після цього команда на відхід надійшла близько 300 бійцям «Беркута», які вже перебували в 40 метрах від сцени Евромайдану, на перехресті вулиць Інституцькій та Хрещатика. Після чого вони швидко сіли в автобуси, які стояли поруч і покинули вулицю Хрещатик з боку Європейської площі.

Ситуація різко змінилася в 9.30 ранку, хоча ще за кілька хвилин до цієї планувався штурм Евромайдана з боку Європейської площі.

На місці подій штурмом керував полковник київського «Беркута» Сергій Косюк. Крім того, на Хрещатику з боку Європейської площі була велика кількість людей у цивільному з раціями, які також спостерігали і керували діями силовиків.

В цей же час на сцені Евромайдану, незважаючи на близькість розташування спецпідрозділів, виступала Руслана і народні депутати від опозиції, інформували мітингувальників про те, що відбувається. Вони також закликали мітингувальників, серед яких було дуже багато жінок, рухатися, щоб не замерзнути.

Як відомо, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі декілька тисяч силовиків оточили Евромайдан з різних боків і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Атака спецпідрозділів тривала до ранку 9.00, однак із збільшенням кількості мітингувальників, до яких масово почали приєднуватися кияни, силовики припинили активні дії і зняли блокаду Евромайдану.

МВС називає штурм Майдану підготовленими спецпідрозділами "заходами з благоустрою території".

Силовики почали штурм, коли в Києві перебували заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та єврокомісар Кетрін Ештон.

Лідери опозиції, виступаючи на Евромайдані, заявили, що зуміли «перемогти» і вистояти під натиском кількох тисяч бійців спецпідрозділів МВС, тому що «сильні духом».