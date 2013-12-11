Силові структури готували штурм Євромайдану під прикриттям снайперів (фото)
Спецпідрозділи внутрішніх військ та спецпідрозділу міліції «Беркут» готували штурм Євромайдану з боку Європейської площі під прикриттям групи снайперів.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами джерела, снайпери були підпорядковані безпосередньо «дуже високим командирам».
Також джерело повідомило, що в 9.30 їм надійшла команда залишити позиції.
«Як тільки снайпери з'явилися на вулиці, ми зрозуміли, що скоро надійде команда і нам на відхід», - повідомив кореспонденту УНІАН на місці події один з керівників підрозділу «Беркут».
Після цього команда на відхід надійшла близько 300 бійцям «Беркута», які вже перебували в 40 метрах від сцени Евромайдану, на перехресті вулиць Інституцькій та Хрещатика. Після чого вони швидко сіли в автобуси, які стояли поруч і покинули вулицю Хрещатик з боку Європейської площі.
Ситуація різко змінилася в 9.30 ранку, хоча ще за кілька хвилин до цієї планувався штурм Евромайдана з боку Європейської площі.
На місці подій штурмом керував полковник київського «Беркута» Сергій Косюк. Крім того, на Хрещатику з боку Європейської площі була велика кількість людей у цивільному з раціями, які також спостерігали і керували діями силовиків.
В цей же час на сцені Евромайдану, незважаючи на близькість розташування спецпідрозділів, виступала Руслана і народні депутати від опозиції, інформували мітингувальників про те, що відбувається. Вони також закликали мітингувальників, серед яких було дуже багато жінок, рухатися, щоб не замерзнути.
Як відомо, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі декілька тисяч силовиків оточили Евромайдан з різних боків і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Атака спецпідрозділів тривала до ранку 9.00, однак із збільшенням кількості мітингувальників, до яких масово почали приєднуватися кияни, силовики припинили активні дії і зняли блокаду Евромайдану.
МВС називає штурм Майдану підготовленими спецпідрозділами "заходами з благоустрою території".
Силовики почали штурм, коли в Києві перебували заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та єврокомісар Кетрін Ештон.
Лідери опозиції, виступаючи на Евромайдані, заявили, що зуміли «перемогти» і вистояти під натиском кількох тисяч бійців спецпідрозділів МВС, тому що «сильні духом».