Луценко назвав три мінімальні умови "для того, щоб хтось із кимось розмовляв"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, як підкреслив Луценко, відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, виведення бійців спецпризначення від Майдану, звільнення заарештованих активістів Євромайдану “є мінімальними умовами для того, щоб хтось із кимось розмовляв”.

Він наголосив, що “згідно з регламентом “Беркуту”, він не має права бити кийками по голові в жодному разі”.

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“Те, що робиться сьогодні, це порушення всіх конституційних і законних рамок. Фактично це міліцейський путч на чолі із Захарченком по команді нинішніх очільників держави”, - заявив Луценко.

При цьому він підкреслив, що пропонує всім ініціаторам круглого столу, зокрема, колишнім Президентам України Леоніду Кравчук, Леоніду Кучмі, Віктору Ющенку, прийти на переговори на Євромайдан.

При цьому він пожартував, що на Хрещатику є багато магазинів, “де продаються памперси”.

Луценко підкреслив, що “силою розігнати Майдан не вдасться”.

“Можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість мільйонів людей, які виходили і знову вийдуть на вулиці Києва”, - наголосив він.