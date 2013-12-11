Мер Вінниці вважає, що нові силові акції влади викличуть тільки більший опір

Про це він сказав сьогодні в ході круглого столу «План дій для країни», організованого Телевізійною службою новин і інформаційним агентством УНІАН.

“Люди мають свою думку і її потрібно поважати... Якщо наростатимуть силові акції з боку влади, тоді наростатиме, відповідно, й кількість людей і збільшиться кількість протестів”, - вважає Гройсман.

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На його думку, ескалація конфлікту на сьогоднішній день дорого коштуватиме країні.

“Ми повинні сказати “ні” насильству. Україна повинна йти до європейського майбутнього. Ми повинні засудити будь-який порив сили з будь-якої сторони й знайти рішення, в якій би площі воно не лежало. Ескалація конфлікту - це втрати для нашої країни, чого допустити не можна”, - сказав він.

Гройсман також підкреслив, що вся Україна переживає за мітингувальників у Києві, тому що “будь-яка нормальна людина, де б вона не жила, категорично проти насильства”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько першої години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.

У ніч із 29 на 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 людей було затримано міліцією, 35 побитих учасників акції звернулися по допомогу до медиків. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь понад півмільйона людей. Аналогічна акція пройшла в Києві й 8 грудня.

Довідка УНІАН. Круглий стіл «План дій для країни» було організовано з метою запросити не політиків, а представників церкви, місцевих громад, видатних лікарів, наукових діячів, письменників і спортсменів. Відвідувачі сайту "ТСН", а їх було близько мільйона осіб, обрали 15 найбільш популярних людей, які, як очікується, візьмуть участь у круглому столі.