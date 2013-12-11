Лія Ахеджакова порадила Росії вчитися "людської хоробрості" в України

В інтерв'ю ТСН актриса розповіла, що пильно стежить за перебігом подій і дуже переживає й водночас захоплена сміливістю українців

"Ми не відходимо від телеекранів. Я на всю душу хворію за Майдан. Ми так заздримо, такі вдячні вам. Ну як же дорого дістається демократія. Як же дорого дістається боротьба з брехливою владою", - прокоментувала актриса.

За її словами, розгін Майдану сьогодні вночі зворушив актрису до глибини душі. Ахеджакова наголосила, що Росії є чому повчитися в України. За словами актриси, якби в Росії сталася схожа ситуація, то мало б хто погодився вийти на Червону площу.

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"Ну що нам робити з цією спадщиною радянської влади, я не знаю. Але дуже пишаюся українцями. У нас в Росії це неможливо. У нас рівень цієї людської хоробрості нижчий. Наш народ можна ображати нескінченно. Громадянська свідомість нижча. Хай вчиться Росія в України, як люди до останнього стоять", - наголосила Ахеджакова.

Нагадаємо, сьогодні вночі спецназ почав штурм Євромайдану в Києві. Сутички мітингувальників із силовиками тривали всю ніч і вранці війська спецназу відійшли з Майдану Незалежності. Під час штурму на Майдан почали прибувати кияни, щоб висловити підтримку учасниками акції. Таксисти безплатно вночі підвозили громадян у центр Києва. Сьогодні на Майдані звели нові барикади замість знесених силовиками.