ЄС відмовився виконувати вимогу Кабміну щодо кредиту у 20 мільярдів євро

Про це в середу, 11 грудня, заявив представник Європейської комісії Олів'є Бейлі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За його словами, розроблений проект угоди і так допоможе Україні досягти підйому економіки, оскільки містить, зокрема, плани інвестицій.

"Матеріальне благополуччя і майбутнє України не повинні ставати предметом торгів, де перемогу здобуває той, хто запропонує найвищу ціну", - цитує заяву представника Єврокомісії dpa.

Як наголошується, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідна фінансова допомога у розмірі 20 мільярдів євро у вигляді кредитів. "Ми запропонували Єврокомісії розглянути, на яких умовах працюватиме наша промисловість і економіка в цілому", - зазначив він на засіданні уряду 11 грудня.