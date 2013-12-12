На сьогодні звільнено лише 6 незаконно затриманих активістів Євромайдану - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.

Він зазначив, що сьогодні відбувається часткове звільнення людей. За його словами, є якісь вибіркові підходи.

Він зазначив, що щойно завершилося засідання апеляційного суду у справі активіста Олександра Солоненка, який є депутатом районної ради від “Свободи”, і суд ухвалив негативне рішення, “тобто почалися якісь вибіркові то звільнення, то залишення під вартою”.

Тягнибок вчергове наголосив, що лише після того, як люди будуть звільнені, а також покарані ті, хто побив людей на Євромайдані, може йти мова про якісь перемовини з владою.

За його словами, в нинішніх умовах пропозиції влади з цього приводу схожі “на якийсь фарс і якусь комедію”.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені.

Він повідомив, що напередодні мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою і попросив його, щоб у випадках, «де немає грубих правопорушень», звільнити затриманих.

ГПУ в свою чергу пообіцяла, що прокурори подадуть такі подання.

Сьогодні, 11 грудня, суди звільнили з-під варти 4 учасників Євромайдану, які були затримані після сутичок під Адміністрацією Президента.

Зокрема, суд оштрафував активіста Юрія Болотова і звільнив його з-під варти, також відпустили під домашній арешт Миколу Лазаревського та під особисте зобов’язання - Геннадія Черевка і Сергія Нужненка.

Водночас Апеляційний суд Києва залишив під вартою активіста Солоненка, затриманого під час сутичок біля пам`ятника Леніну в Києві 1 грудня.