Блохін скаржиться, що через Майдан не може повести дітей на ялинку

Спеціаліст прокоментував політичну ситуацію в країні на передматчевій прес-конференції напередодні матчу Ліги Європи проти "Рапіда", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"На політичні події реагую як киянин. Чому це все відбувається саме в Києві, а не в Донецьку або Дніпропетровську? Як би не було, життя триває, а зараз створюються проблеми для простих киян - в місто не можна виїхати. Це неправильно. Люди мають право відстоювати свою позицію, але я як киянин не можу поїхати в центр міста, не можу повести на ялинку дітей. У кожного свої проблеми. У нас - гра з "Рапідом", у когось - Евромайдан. Думаю, треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Іншого виходу з ситуації, що склалася, вважаю, немає", - сказав Блохін.

Нагадаємо, Блохін виховує двох дочок шкільного віку від другого шлюбу.