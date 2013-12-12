У Рівному активісти намагались зупинити відправку міліціонерів на Київ

Як повідомив УНІАН координатор рівненського Євромайдану Віталій Примак, активісти випадково дізналися про намір відправити міліціонерів до Києва, начебто, для охорони правопорядку. Одразу після цього 4 актівістів у супроводі знімальної групи "ТСН" вирушили до міськвідділу міліції.

Там вони зустріли близько 40 правоохоронців, які готувалися сісти в автобус.

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Активісти та журналісти почали запитувати: "Чому така кількість бійців ППС знаходиться в цьому місці?" , "Чи справді їх командирують до Києва?", "Скільки часу вони пробудуть у Києві?", "Які накази там виконувтаимуть?".

Після цих запитань і уваги камер міліціонери розділилися на невеликі групи та почали тікати.

Водночас, як повідомила сьогодні на брифінгу керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко, група співробітників патрульно-постової служби все таки поїхала вчора на Київ. Її завдання – замінити рівненську групу працівників ППС, які нині працюють у Києві.

На переконання речниці міліції Рівненщини, місцеві міліціонери не будуть бити людей на майдані в Києві.