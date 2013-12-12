ВКонтакте заявляє, що не обмежує доступ до інформації про Євромайдан
Соцмережа «ВКонтакте» не обмежує доступ до інформації про Євромайдан
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника прес-служби «ВКонтакте» в Україні Влада Леготкіна.
Леготкін також вказав, що не слід довіряти чуткам про закриття адміністрацією «ВКонтакте» низки сторінок про Євромайдан нібито за запитом Роскомнагляду.
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За словами Леготкіна, «ВКонтакте» вживає заходів до сторінок користувачів тільки за грубих порушень - наприклад, у разі закликів до насильства.
Одночасно українське представництво «ВКонтакте» закликає користувачів соцмережі не скаржитися на повідомлення ідеологічних супротивників, а утриматися від читання таких висловлювань і перемкнутися на читання сторінок однодумців.