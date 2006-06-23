З нового року газ для населення може ще раз подорожчати

НАК «Нафтогаз України» прогнозує наступне підвищення цін на природний газ для населення з 1 січня 2007 року. Про це повідомив заступник начальника Департаменту з економіки і цінової політики НАК «Нафтогаз України» Юрій ВОЙТОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, підвищення граничних рівнів цін на природний газ для населення з 1 липня 2006 року до 414 грн. за 1000 куб. м покриватиме витрати компанії з власного видобутку, проте, додав він, компанія повинна мати кошти для інвестицій в подальший розвиток власного видобутку.

Разом з тим, Ю.ВОЙТОВиЧ сказав, що чергове підвищення цін на газ для населення відбудеться тільки з відома Кабінету Міністрів України і всіх зацікавлених міністерств і відомств.

Нагадаємо, з 1 травня 2006 року НКРЕ ухвалила рішення про підвищення на 25% граничних рівнів цін на природний газ для населення (з 185 грн. за 1000 куб. м до 231 грн. за 1000 куб. м), а з 1 липня 2006 року НКРЕ здійснила другий етап підвищення цін на природний газ для населення (з 231 грн. за 1000 куб. м до 414 грн. за 1000 куб. м).

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 роки і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.