Збірні України і Тунісу розсудить ”шахрай” з Асунсьона

Головний арбітр матчу Україна - Туніс: Карлос Амарілья, Парагвай.

Народився 26 жовтня 1970 року. Проживає в Асунсьоні. За професією - інженер з електроніки. Ріст - 183 см, вага - 85 кг. Арбітр ФІФА з 1997 року. Перший офіційний матч на рівні збірних: Уругвай - Еквадор (16 листопада 1997 року). Володіє португальською і англійською мовами. Любить проводити час з своєю сім`єю, читати і дивитися кінофільми.

Працював на матчах юнацького чемпіонату світу-2001, Кубку конфедерацій 2003 і 2005 рр., а також обслуговував ігри Кубка Америки-2004.

До слова, на юнацькому чемпіонаті світу 2001 р. шляхи парагвайця вже перетиналися із збірною України. 23 червня в матчі США - Україна Карлос Амарілья зафіксував нічию 1:1.

На чемпіонаті світу в Німеччині вже встиг попрацювати на двох поєдинках: США - Чехія - 0:3 (пред`явив футболістам обох збірних шість жовтих карток і зафіксував 34 фоли) і Того - Швейцарія - 0:2 (4 "гірчичники" і 32 фоли).

Після цього поєдинку одіозний наставник африканської команди Отто Пфістер назвав набріоліненого Карлоса Амарілью шахраєм. Здавалося б, німецький спец за короткий проміжок часу вже встиг привчити журналістів до власних, м`яко кажучи, нестандартних слів і вчинків, проте якраз в цьому випадку привід для лютої атаки у нього був.

На 35-й хвилині за рахунку 1:0 на користь збірної маленької і вічно нейтральної країни Патрік Мюллер у власній штрафній завалив на газон лідера атак тоголезців Еммануеля Адебайора. Амарілья , який знаходився в безпосередній близькості від епізоду, кваліфікував падіння гравця лондонського "Арсеналу" як симуляцію. Пфістер біснувався на лавці запасних, як тигр в клітці, але легше, природно, від цього нікому не стало. Пенальті пройшов мимо симпатичної збірної з Африки, а швейцарці на 88-й хвилині зусиллями Барнетти рахунок подвоїли і поклали три очки у власну кишеню.

Утро.ру