Президент Чехії запрошує Януковича на офіційний візит
18:08, 13 грудня 2013Політика
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Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Когоут підтверджує запрошення Президента Чехії Мілоша Земана Президенту України Віктору Януковичу відвідати Прагу з офіційним візитом.
Мілош Земан запрошує Януковича відвідати Прагу / Фото: Радіо Свобода
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.
У ході розмови сторони обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу. В центрі уваги бесіди були також питання європейської інтеграції України. Кожара наголосив на незмінності євроінтеграційного курсу нашої держави.
Сторони також обговорили окремі аспекти внутрішньополітичної ситуації в Україні.
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