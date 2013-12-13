Президент Чехії запрошує Януковича на офіційний візит

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

У ході розмови сторони обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу. В центрі уваги бесіди були також питання європейської інтеграції України. Кожара наголосив на незмінності євроінтеграційного курсу нашої держави.

Сторони також обговорили окремі аспекти внутрішньополітичної ситуації в Україні.