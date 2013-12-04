Кожара запевнив студентів, що пріоритетом для уряду є підписання асоціації з ЄС

На цьому він наголосив під час зустрічі з групою студентів Київського національного лінгвістичного університету 4 грудня, повідомили УНІАН в прес-службі МЗС.

«Саме тому пріоритетом для уряду є підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, яка фактично є подальшим планом таких реформ», - додав Кожара.

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За його словами, «кризові явища у світовій економіці, різке скорочення торгівлі з Росією, а також непомірно висока ціна на російський природний газ змусили уряд тимчасово призупинити підготовку до підписання Угоди».

Кожара також наголосив, що з розумінням ставиться до мотивації тих людей, які сьогодні виходять на протестні акції. Однак він висловив переконання, що в нинішній ситуації вони є «контрпродуктивними з точки зору забезпечення політичних та економічних інтересів держави».