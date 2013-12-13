Інформаційний телемарафон «Вибори 2012. Апгрейд»

Телемарафон «Вибори 2012. Апгрейд», присвячений перевиборам у 5 округах, розпочнеться 15 грудня о 19:00.

Вестимуть марафон Вікторія Сюмар та Роман Чайка. Марафон проходитиме у форматі ток-шоу з павільйону «5 каналу».

Ефір буде наповнений тематичними сюжетами та оперативними повідомленнями про перебіг голосування завдяки прямим включенням журналістів, спостерігачів та активістів безпосередньо з місця подій.

Ключові теми для обговорення:

аналіз виборчих подій;

зміна акцентів у програмах партій та кандидатів;

можливість та наявність порушень, їх сценарії та реалізація;

чи вплине загальнополітична ситуація в країні на явку виборців?

Гостями марафону будуть Олександр Черненко, голова Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України"; Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі "Опора"; Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії України, а також представники влади та опозиції. Тривалість марафону залежатиме від насиченості поствиборчих подій.

Володимир Мжельський, шеф-редатор: «Увага суспільства в останні тижні прикута до політичної ситуації в країні, і довибори на 5-ти проблемних округах – невід’ємна частина цієї картини. Місія інформаційного каналу – тримати руку на пульсі подій та оперативно надавати суспільству інформацію для аналізу. На все це глядач, як завжди, може розраховувати в ефірі «5 каналу».