За розгін Євромайдану відповідатимуть три високопосадовці – Лукаш

22:38, 13 грудня 2013
Політика
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Міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що трьом високопосадовцям незабаром висунуть звинуваченні у скоєнні злочинів, пов'язаних із розгоном 30 листопада мирного мітингу на Майдані Незалежності.

Олена Лукаш

Про це вона повідомила в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.

"Найближчим часом три високопосадовця отримають відповідні процесуальні документи та відповідний процесуальний статус, звинувачуватимуться у скоєнні цього злочину", - заявила Лукаш, не уточнивши ні імена, ні посади цих осіб.

Вона також вважає, що правоохоронці мають розслідувати заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

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