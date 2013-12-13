За розгін Євромайдану відповідатимуть три високопосадовці – Лукаш

Про це вона повідомила в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.

"Найближчим часом три високопосадовця отримають відповідні процесуальні документи та відповідний процесуальний статус, звинувачуватимуться у скоєнні цього злочину", - заявила Лукаш, не уточнивши ні імена, ні посади цих осіб.

Вона також вважає, що правоохоронці мають розслідувати заклики до повалення конституційного ладу в Україні.