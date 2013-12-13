За розгін Євромайдану відповідатимуть три високопосадовці – Лукаш
22:38, 13 грудня 2013Політика
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Міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що трьом високопосадовцям незабаром висунуть звинуваченні у скоєнні злочинів, пов'язаних із розгоном 30 листопада мирного мітингу на Майдані Незалежності.
Трьом високопосадовцям висунуть звинуваченні у скоєнні злочинів, пов'язаних із розгоном 30 листопада мирного мітингу
Про це вона повідомила в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.
"Найближчим часом три високопосадовця отримають відповідні процесуальні документи та відповідний процесуальний статус, звинувачуватимуться у скоєнні цього злочину", - заявила Лукаш, не уточнивши ні імена, ні посади цих осіб.
Вона також вважає, що правоохоронці мають розслідувати заклики до повалення конституційного ладу в Україні.
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