Мітинги в центрі Києва проходять без провокацій і грубих порушень порядку - МВС

Мітинги в центрі Києва проходять без провокацій і серйозних порушень громадського порядку, повідомила РІА Новини керівник прес-служби МВС у Києві Ольга Білик.

У вихідні в столиці проходять масові акції прихильників і противників влади. Триває мітинг на Майдані Незалежності, де на неділю намічено "народне віче". Мітинг на підтримку влади вже завершився, але прихильники Януковича планують знову зібратися на Європейській площі в неділю о 12.00.

"Без грубих порушень громадського порядку відбулися заходи в центрі Києва. Обійшлося без силових зіткнень, бійок і провокацій", - повідомила Білик.

Вона повідомила, що станом на 17.00 в мітингу на підтримку чинної влади, який проходить на Європейській площі, взяли участь близько 60 тисяч осіб. У той же час кількість учасників мітингу опозиції надвечір суботи збільшилася.

"У мітингу на Європейській площі орієнтовно беруть участь до 60 тисяч чоловік, також більше 15 тисяч - на Майдані Незалежності", - повідомила Білик.

У свою чергу, Партія регіонів раніше повідомляла, що на мітинг на підтримку влади в суботу зібралися близько 200 тисяч людей.