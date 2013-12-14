Глава МЗС Литви привіз у подарунок учасникам київського Євромайдану теплі рукавички
15:55, 14 грудня 2013Політика
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Литовський міністр зустрівся з опозиціонерами.
Лінас Лінкявічус приїхав на Євромайдан / Фото: nn.by
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус привіз в подарунок українцям, які стоять на Майдані Незалежності, теплі рукавички, виконані в національному литовському стилі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР".
Лінкявічус особисто пішов роздавати рукавички людям, які стоять на Майдані Незалежності.
Також, за даними прес-служби, під час перебування на Майдані Лінкявічус зустрівся з лідером «УДАРу» Віталієм Кличком та лідером «Свободи» Олегом Тягнибоком.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, шляхи виходу з кризи і перспективи реалізації європейського вибору українського народу, зазначається в повідомленні.
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