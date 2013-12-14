Глава МЗС Литви привіз у подарунок учасникам київського Євромайдану теплі рукавички

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус привіз в подарунок українцям, які стоять на Майдані Незалежності, теплі рукавички, виконані в національному литовському стилі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР".

Лінкявічус особисто пішов роздавати рукавички людям, які стоять на Майдані Незалежності.

Також, за даними прес-служби, під час перебування на Майдані Лінкявічус зустрівся з лідером «УДАРу» Віталієм Кличком та лідером «Свободи» Олегом Тягнибоком.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, шляхи виходу з кризи і перспективи реалізації європейського вибору українського народу, зазначається в повідомленні.