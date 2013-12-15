У Росії вважають, що ЄС "бере курс" на повалення української влади

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков.

Раніше єврокомісар Штефан Фюле в Твіттері написав, що робота щодо торгівельної угоди ЄС з Україною зупинилася через нечітку позицію українського уряду.

"Цілком імовірно, в Євросоюзі взяла гору лінія на жорсткий курс щодо Януковича й уряду України. Досі суперничали два підходи. Одні говорили, що Євросоюз не буде змінювати угоду про асоціацію, якщо Україна захоче приєднатися, то вона може приєднатися до тієї угоди, яку було їй запропоновано. Інші, зокрема, Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі, говорили про те, що Україні потрібно надати пакет екстреної фінансової допомоги у розмірі 20 мільярдів доларів. Але ці люди опинилися в меншості", - цитує РІА Новости Пушкова.

На його думку, ЄС бере курс на повалення уряду Віктора Януковича за допомогою "помаранчевого Майдану", включаючи свій власний політичний тиск.

"Якщо Євросоюз відмовляється від асоціації, це не означає, що він відмовляється від завдання нав'язати ту угоду, яку Україні вже було запропоновано, і яку Янукович і Азаров цілком обґрунтовано відкинули. Цілком очевидно, що цей жалюгідний пакет, який Євросоюз запропонував Україні в рамках нинішньої угоди, він не може влаштувати жодну нормальну державу. Це спроба колонізації України за 660 мільйонів євро", - зазначив парламентарій.

"Якщо раніше Янукович розглядався як все-таки можливий партнер у переговорах, то тепер, мабуть, він розглядається як відвертий політичний супротивник, якого треба дочавлювати, домагатися дострокових виборів, і на них намагатися привести до влади якогось малозначущого кандидата, на кшталт Кличка, який буде слухняний і який виконуватиме роль західної маріонетки, яка і потрібна ЄС в особі президента України", - завершив Пушков.